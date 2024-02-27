Брутальное "мяууууу": Фотоловушка засняла песню снежного барса, который ищет подружку
Фотоловушка нацпарка на Алтае записала брачную песню снежного барса
Впервые на территории Республики Алтай удалось снять на камеру брачный зов снежного барса. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал Сайлюгемского национального парка.
Брачная песня снежного барса. Видео © Telegram / Сайлюгемский нацпарк
"На ночных кадрах ирбис несколько раз громко истошно мяукает, как мартовский кот, обходит стоящее дерево и удаляется", — говорится в описании к ролику.
Как пояснили в нацпарке, такой любовный зов разносится на много километров, так самки и самцы ищут друг друга. Кроме того, кошачьи оставляют мочевые метки на скалах и земле, чтобы обозначить присутствие поблизости. Брачные игры барсов не зря так радуют зоологов, ведь эти животные внесены в Красную книгу России и ещё ряда стран как исчезающий вид.
А ранее учёные из нацпарка "Земля леопарда" впервые получили видео с амурским тигром на фоне Владивостока — очертания города и знаменитых мостов. Полосатый хищник сначала прошёл мимо, но после, принюхавшись, решил отдохнуть на хорошо прогреваемом месте.
Кадр из видео Telegram / Сайлюгемский нацпарк