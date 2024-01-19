Фотоловушка сняла "делового" дальневосточного лесного кота на берегу Японского моря

Дальневосточный лесной кот попал в объектив фотоловушки на побережье Японского моря. Кадры публикует пресс-служба Сихотэ-Алинского заповедника.

Дальневосточный лесной кот попал в объектив фотоловушки на берегу Японского моря. Видео © t.me / Сихотэ-Алинский заповедник

В заповеднике рассказали, что дальневосточный лесной кот не особо любит открытые пространства и отдаёт предпочтение лесным зарослям. Он ведёт довольно скрытый образ жизни и проявляет активность в основном в сумеречное время.

"В Летописи природы Сихотэ-Алинского заповедника известен случай, когда дальневосточный лесной кот "прятался" от научных сотрудников 26 лет! Исследователи не могли зафиксировать следы его присутствия с 1986 по 2012 год", — добавили специалисты.

С развитием технологий и расширением сети фотоловушек ситуация заметно изменилась в лучшую сторону. Так, специалистам повезло запечатлеть осторожного кота в урочище Благодатном. Пользователи уже пошутили в комментариях, что он специально работает на камеру, как будто знает, что его снимают.

"Деловой и очень современный кот. По глазам видно", — добавили комментаторы.