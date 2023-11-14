"Банда" енотовидных собак и барсука попала в кадр фотоловушки в амурском парке
Фотоловушка запечатлела дружбу енотовидных собак и барсука в парке в Приамурье
"Банда" енотовидных собак и барсука в Амурской области. Обложка © VK / "Муравьёвский парк"
Нетипичная компания из четырёх енотовидных собак и одного барсука попала в объектив фотоловушки в Муравьёвском парке, который располагается в Амурской области. Удивительным кадром лесной "банды" поделился фотограф Максим Логунов. Ему удалось запечатлеть удивительную для этих животных дружбу, хотя обычно они стараются обходить друг друга стороной.
"Обычно барсуки стараются не связываться с енотовидными собаками, считая их дурно пахнущей компанией, но здесь, видимо, были какие-то обстоятельства, что удалось их запечатлеть вместе. Благодаря фотоловушкам удаётся познакомиться с разнообразием не только птиц, но и ночных зверей в парке", — рассказали в соцсетях представители Муравьёвского парка.
Однако милыми бывают не только енотовидные собаки, но и обычные представители братьев наших меньших. Так, Лайф показал 10 домашних фото из СССР, доказывающих, что без собаки уюта не построишь. Ретрофото позволяют увериться в том, что пёсели сопровождали людей в советские времена на каждом этапе жизни.