"Банда" енотовидных собак и барсука попала в кадр фотоловушки в амурском парке

Нетипичная компания из четырёх енотовидных собак и одного барсука попала в объектив фотоловушки в Муравьёвском парке, который располагается в Амурской области. Удивительным кадром лесной "банды" поделился фотограф Максим Логунов. Ему удалось запечатлеть удивительную для этих животных дружбу, хотя обычно они стараются обходить друг друга стороной.

"Обычно барсуки стараются не связываться с енотовидными собаками, считая их дурно пахнущей компанией, но здесь, видимо, были какие-то обстоятельства, что удалось их запечатлеть вместе. Благодаря фотоловушкам удаётся познакомиться с разнообразием не только птиц, но и ночных зверей в парке", — рассказали в соцсетях представители Муравьёвского парка.