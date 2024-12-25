Амурский тигр попал под колёса автомобиля в Приморье и в крови сбежал в лес

В Приморском крае под колёса автомобиля в очередной раз попал краснокнижный амурский тигр. ДТП произошло недалеко от села Барабаш в Хасанском районе, сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда».

«Дикое животное пережило столкновение и скрылось в лесу — ведутся поиски с применением квадрокоптера сотрудниками охотнадзора и специалистами «Земли леопарда», — говорится в сообщении.

В дирекции уточнили, что авария случилась в тёмное время суток. Водитель ехал с допустимой скоростью и заметил тигра, который выпрыгнул на дорогу. Автомобилист предпринял меры для предотвращения ДТП, но экстренное торможение не помогло. Животное после аварии убежало в лес, а водитель сообщил об инциденте в необходимые службы.

«Травмы, полученные тигром, могут представлять опасность для его жизни. Специалисты используют квадрокоптер для мониторинга территории с воздуха и оценки возможного местоположения тигра», — добавили представители дирекции заповедников.