Амурский тигр попал под колёса автомобиля в Приморье и в крови сбежал в лес
В Приморском крае автомобиль в очередной раз сбил краснокнижного амурского тигра
В Приморском крае под колёса автомобиля в очередной раз попал краснокнижный амурский тигр. ДТП произошло недалеко от села Барабаш в Хасанском районе, сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда».
«Дикое животное пережило столкновение и скрылось в лесу — ведутся поиски с применением квадрокоптера сотрудниками охотнадзора и специалистами «Земли леопарда», — говорится в сообщении.
В дирекции уточнили, что авария случилась в тёмное время суток. Водитель ехал с допустимой скоростью и заметил тигра, который выпрыгнул на дорогу. Автомобилист предпринял меры для предотвращения ДТП, но экстренное торможение не помогло. Животное после аварии убежало в лес, а водитель сообщил об инциденте в необходимые службы.
«Травмы, полученные тигром, могут представлять опасность для его жизни. Специалисты используют квадрокоптер для мониторинга территории с воздуха и оценки возможного местоположения тигра», — добавили представители дирекции заповедников.
Подобная авария случается не в первый раз. До этого ДТП с тигром произошло под Хабаровском. Только если в этот раз водитель поступил правильно и позвонил в нужные службы, то пару дней назад автомобилист просто уехал с места ДТП. В результате аварии животное погибло, тело передали экспертам. Сотрудники полиции также ищут виновника ДТП.
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