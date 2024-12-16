В Хабаровском крае гость глэмпинга выжил после нападения разъярённого тигра

Нападение тигра на отдыхающего произошло в глэмпинг-парке, расположенном в Нанайском районе Хабаровского края. На базе отдыха ООО «Заповедные места» 29-летнтй отдыхающий после встречи с хищником получил переломы рёбер и рану поясничной области.

Мужчина выжил, ему была оказана медицинская помощь, после чего он был направлен на амбулаторное лечение.

«Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности)» , - уточнили в следственном управлении.

Следователи допрашивают свидетелей происшествия и назначили судебную экспертизу. Также будет проведена правовая оценка соблюдения мер безопасности со стороны ответственных лиц на территории базы отдыха и защиты от диких животных.