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Регион
16 декабря, 13:42

В Хабаровском крае гость глэмпинга выжил после нападения разъярённого тигра

Нападение тигра на отдыхающего произошло в глэмпинг-парке, расположенном в Нанайском районе Хабаровского края. На базе отдыха ООО «Заповедные места» 29-летнтй отдыхающий после встречи с хищником получил переломы рёбер и рану поясничной области.

Мужчина выжил, ему была оказана медицинская помощь, после чего он был направлен на амбулаторное лечение.

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«Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности)» , - уточнили в следственном управлении.

Следователи допрашивают свидетелей происшествия и назначили судебную экспертизу. Также будет проведена правовая оценка соблюдения мер безопасности со стороны ответственных лиц на территории базы отдыха и защиты от диких животных.

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А ранее в том же Хабаровском крае тигр растерзал водителя лесовоза и утащил тело в лес. По предварительным данным, жертва вышла из автомобиля, чтобы надеть цепи на колёса, когда и произошло нападение.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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