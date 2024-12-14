Разбуженный медведь растерзал охотника с заклинившим ружьём в берлоге и бродит по Приморью
В Приморском крае медведь растерзал охотника, у которого заклинило ружьё
В Приморском крае медведь растерзал мужчину, который охотился на него прямо в берлоге. Охотник не смог отбиться, потому что в этот момент у него заклинило ружьё. Сейчас природоохранные инспекторы разыскивают зверя, так как разбуженный зимой хищник может отправиться за пропитанием в ближайшие посёлки. Об этом рассказали в региональном Минприроды.
Заклинившее ружьё. Фото © VK / Минприроды Приморского края
Поиски разбуженного медведя в Приморье. Видео © VK/ Минприроды Приморского края
«Обнаружив берлогу, он произвёл выстрел, животное выскочило, но ружьё заклинило, и мужчина не смог произвести повторный выстрел. В результате медведь нанёс травмы охотнику и убежал. От полученных ранений мужчина скончался. По предварительным данным, это был крупный самец бурого медведя», — говорится в тексте.
В Минприроды уточнили, что мужчина имел необходимое разрешение на охоту. Предположительно, животное не получило травм, так как на снегу не найдено пятен его крови. Сейчас инспекторы прочёсывают местность с собаками и идут по следам медведя. Если косолапый отправился вглубь тайги, то он не представляет опасности для населения, однако есть опасения, что он может прибиться к посёлкам в надежде поживиться.
Ранее сообщалось, что в Карагинском районе Камчатки медведь-шатун растерзал местного жителя. Погибший работал в АО «Сибирский горно-металлургический альянс». Косолапый схватил мужчину прямо у здания комбината и утащил в овраг.
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