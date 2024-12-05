Канадец одним прыжком спас жену от нападения белого медведя

В канадской провинции Онтарио мужчина проявил невероятное мужество, спасая свою жену от нападения белого медведя. Инцидент произошёл 3 декабря в удалённом посёлке Форт-Северн, когда супруги вышли из дома около пяти часов утра, чтобы найти своих собак. На дорожке их поджидал медведь, который внезапно атаковал женщину. Об этом сообщает телеканал CBC News.

Мужчина бросился на помощь, запрыгнув на спину хищнику, чтобы отвлечь его внимание от жены. В результате схватки он получил серьёзные травмы рук и ног. К счастью, сосед, заметивший происходящее, пришёл на помощь и несколько раз выстрелил в медведя, заставив его отступить. Позже тушу медведя обнаружили в лесу неподалёку от посёлка.

Пострадавший был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось. Полиция Нишнавбе-Аски патрулировала поселение, чтобы убедиться в отсутствии других медведей поблизости.

Эксперт Алиса Макколл из организации Polar Bears International рассказала, что в этом году лёд в южной части Гудзонова залива начал таять раньше обычного. «Возможно, медведь, который совершил нападение, был более голоден, чем обычно», — предположила Макколл.

Из-за изменения климата температура океанов меняется, что влияет на состояние льда и то, как далеко медведи могут заходить на сушу в течение года. «Это может означать, что они ищут пищу в других местах, что увеличивает вероятность их контакта с людьми и поселениями», — добавила эксперт.

Макколл также отметила, что белые медведи редко нападают на людей, но если такое случается, это может быть связано с голодом или болезнью животного. Она также дала советы, как вести себя при встрече с медведем: «Если вас атаковал белый медведь, ни в коем случае не притворяйтесь мёртвым — это миф. Сражайтесь как можно дольше».

Форт-Северн, где произошёл инцидент, является самым северным сообществом в Онтарио, расположенным близ Гудзонова залива. Здесь часто встречаются белые медведи, что требует от местных жителей особой осторожности. Макколл рекомендует закрывать отходы, чтобы не привлекать медведей, и передвигаться группами в местах их обитания.