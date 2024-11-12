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12 ноября, 07:49

Бурый медведь напал на туриста и его проводника на Курилах

На острове Итуруп, который входит в систему Курил, бурый медведь напал на прогуливавшихся по местности людей. Турист а также сопровождавший его местный житель получили ранения, их госпитализировали для оказания помощи. Об этом сообщает агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

«Гость острова и курильчанин сейчас находятся в курильской больнице», — говорится в сообщении.

Сотрудники местного лестничества занимаются поиском медведя с целью отстрела. Агенство также напомнило, что для обеспечения полной безопасности во время прхоождения маршрутов, важно реализовывать туристические или экскурсионные маршруты в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В Петропавловске-Камчатском отстрелили медведя, вышедшего к школе и детсаду
В Петропавловске-Камчатском отстрелили медведя, вышедшего к школе и детсаду

Ранее Life.ru рассказывал, как в Иркутской области три машины попали в ДТП из-за мёртвого медведя на дороге. Первым на труп хищника наехал водитель Lifan, от чего потерял управление и съехал в кювет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Uryadnikov

Мария Любицкая
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