Бурый медведь напал на туриста и его проводника на Курилах

На острове Итуруп, который входит в систему Курил, бурый медведь напал на прогуливавшихся по местности людей. Турист а также сопровождавший его местный житель получили ранения, их госпитализировали для оказания помощи. Об этом сообщает агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

«Гость острова и курильчанин сейчас находятся в курильской больнице», — говорится в сообщении.

Сотрудники местного лестничества занимаются поиском медведя с целью отстрела. Агенство также напомнило, что для обеспечения полной безопасности во время прхоождения маршрутов, важно реализовывать туристические или экскурсионные маршруты в соответствии с требованиями действующего законодательства.