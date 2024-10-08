В Иркутской области три автомобиля попали в ДТП из-за мёртвого медведя на дороге

50-летний водитель автомобиля Lifan на 138 километре трассы Братск — Усть-Илимск наехал на мёртвого медведя, который находился на проезжей части. После этого мужчина потерял контроль над транспортным средством и съехал в кювет. Информацию об этом сообщило МВД Иркутской области в телеграм-канале.

Вскоре после происшествия для оказания помощи на месте аварии остановился проезжавший мимо водитель грузового автомобиля МАЗ. Тем временем 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mazda CX-5, не успела оценить обстановку и столкнулась с грузовиком, который частично перекрывал проезжую часть.

«Мазда», столкнувшаяся с грузовиком на трассе Братск — Усть-Илимск. Фото © Telegram / МВД38

Находившееся на проезжей части животное во время столкновения с легковой машиной уже было мёртвым. Вероятно ранее с ним совершил столкновение другой автомобиль.