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8 октября, 04:56

В Иркутской области три автомобиля попали в ДТП из-за мёртвого медведя на дороге

Съехавший в кювет Lifan и МАЗ, остановившийся на дороге из-за ДТП. Обложка © Telegram / МВД38

Съехавший в кювет Lifan и МАЗ, остановившийся на дороге из-за ДТП. Обложка © Telegram / МВД38

50-летний водитель автомобиля Lifan на 138 километре трассы Братск — Усть-Илимск наехал на мёртвого медведя, который находился на проезжей части. После этого мужчина потерял контроль над транспортным средством и съехал в кювет. Информацию об этом сообщило МВД Иркутской области в телеграм-канале.

Вскоре после происшествия для оказания помощи на месте аварии остановился проезжавший мимо водитель грузового автомобиля МАЗ. Тем временем 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mazda CX-5, не успела оценить обстановку и столкнулась с грузовиком, который частично перекрывал проезжую часть.

«Мазда», столкнувшаяся с грузовиком на трассе Братск — Усть-Илимск. Фото © Telegram / МВД38

«Мазда», столкнувшаяся с грузовиком на трассе Братск — Усть-Илимск. Фото © Telegram / МВД38

Находившееся на проезжей части животное во время столкновения с легковой машиной уже было мёртвым. Вероятно ранее с ним совершил столкновение другой автомобиль.

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Артём Гапоненко
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