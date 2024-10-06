В Петербурге авто снесло двух школьниц на электросамокате, момент жуткого ДТП попал на видео

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием двух подростков на самокате, которые выехали на дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Момент столкновения автомобиля с подростками на самокате в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

«На регулируемом перекрёстке Петрозаводского шоссе и улицы Плановая в посёлке Металлострой 24-летний водитель «ВАЗ-2114» в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух девушек, 15 и 14 лет, которые ехали на одном электросамокате», — говорится в сообщении.

Машина, которая попала в ДТП в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

В МВД уточнили, что девушки пытались перейти дорогу на красный свет. В результате их сбил 24-летний водитель. Пострадавшие попали в больницу в тяжёлом состоянии. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. Как передаёт Mash на Мойке, водитель в 2024 году уже получал штраф за превышение скорости.