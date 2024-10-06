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6 октября, 14:37

В Петербурге авто снесло двух школьниц на электросамокате, момент жуткого ДТП попал на видео

МВД: В Санкт-Петербурге автомобилист сбил двух девушек на одном самокате

Машина, которая попала в ДТП в Петербурге. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

Машина, которая попала в ДТП в Петербурге. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием двух подростков на самокате, которые выехали на дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Момент столкновения автомобиля с подростками на самокате в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

«На регулируемом перекрёстке Петрозаводского шоссе и улицы Плановая в посёлке Металлострой 24-летний водитель «ВАЗ-2114» в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух девушек, 15 и 14 лет, которые ехали на одном электросамокате», — говорится в сообщении.

Машина, которая попала в ДТП в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Машина, которая попала в ДТП в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

В МВД уточнили, что девушки пытались перейти дорогу на красный свет. В результате их сбил 24-летний водитель. Пострадавшие попали в больницу в тяжёлом состоянии. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. Как передаёт Mash на Мойке, водитель в 2024 году уже получал штраф за превышение скорости.

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А ранее Life.ru писал, что в Москве автомобиль столкнулся с мотоциклом. В результате байкер скончался от полученных травм. Виновником аварии оказался водитель машины.

Дарья Нарыкова
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