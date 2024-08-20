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20 августа, 13:49

В ХМАО пенсионерка насмерть сбила восьмилетнего мальчика

В ХМАО пенсионерка насмерть сбила восьмилетнего мальчика, который ехал по зебре на самокате. Об этом сообщает SHOT.

Пенсионерка насмерть сбила восьмилетнего мальчика в ХМАО. Видео © Telegram/Полиция Югры

По данным телеграм-канала, жуткое ДТП произошло сегодня днём в Нефтеюганске. На кадрах видно, что "Чанган" наехал на ребёнка и протащил его несколько метров под днищем.

На помощь сразу же бросились прохожие, однако спасти мальчика не удалось. Травмы оказались не совместимы с жизнью, ребёнок умер на месте.

Выяснилось, что за рулём была 62-летняя местная жительница Зульфия, а сам автомобиль оформлен на лизинговую компанию. С Зульфиёй и родителями погибшего работает полиция.

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Telegram/Полиция Югры

Николь Вербер
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