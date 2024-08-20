В ХМАО пенсионерка насмерть сбила восьмилетнего мальчика
В ХМАО пенсионерка насмерть сбила восьмилетнего мальчика, который ехал по зебре на самокате. Об этом сообщает SHOT.
Пенсионерка насмерть сбила восьмилетнего мальчика в ХМАО. Видео © Telegram/Полиция Югры
По данным телеграм-канала, жуткое ДТП произошло сегодня днём в Нефтеюганске. На кадрах видно, что "Чанган" наехал на ребёнка и протащил его несколько метров под днищем.
На помощь сразу же бросились прохожие, однако спасти мальчика не удалось. Травмы оказались не совместимы с жизнью, ребёнок умер на месте.
Выяснилось, что за рулём была 62-летняя местная жительница Зульфия, а сам автомобиль оформлен на лизинговую компанию. С Зульфиёй и родителями погибшего работает полиция.
Telegram/Полиция Югры