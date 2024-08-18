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18 августа, 14:38

В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП с фурой

В челябинском участке трассы М5 в воскресенье, 18 августа, произошло ДТП с участием фуры, в результате которого оказалось парализовано движение. Водители сообщали о многокилометровой пробке. Чуть позже стала поступать информация о погибших.

Последствия ДТП на трассе М5 в Челябинской области. Видео © Telegram / Полиция Южного Урала / Госавтоинспекция Челябинской области

Известно, что жертвами аварии стали четыре человека. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на региональный главк МВД.

"В результате ДТП погибли четыре человека. Это водители транспорта и двое пассажиров ВАЗ", — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Сегодня также стало известно о жёсткой аварии под Хабаровском. ДТП унесло жизни четырех человек, в том числе ребёнка. Еще три человека в воскресенье погибли в ДТП на трассе Джубга – Сочи.

Обложка ©

URA.ru

Борис Эльфанд
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