В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП с фурой
В челябинском участке трассы М5 в воскресенье, 18 августа, произошло ДТП с участием фуры, в результате которого оказалось парализовано движение. Водители сообщали о многокилометровой пробке. Чуть позже стала поступать информация о погибших.
Последствия ДТП на трассе М5 в Челябинской области. Видео © Telegram / Полиция Южного Урала / Госавтоинспекция Челябинской области
Известно, что жертвами аварии стали четыре человека. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на региональный главк МВД.
"В результате ДТП погибли четыре человека. Это водители транспорта и двое пассажиров ВАЗ", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сегодня также стало известно о жёсткой аварии под Хабаровском. ДТП унесло жизни четырех человек, в том числе ребёнка. Еще три человека в воскресенье погибли в ДТП на трассе Джубга – Сочи.