В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП с фурой

В челябинском участке трассы М5 в воскресенье, 18 августа, произошло ДТП с участием фуры, в результате которого оказалось парализовано движение. Водители сообщали о многокилометровой пробке. Чуть позже стала поступать информация о погибших.

Последствия ДТП на трассе М5 в Челябинской области. Видео © Telegram / Полиция Южного Урала / Госавтоинспекция Челябинской области

Известно, что жертвами аварии стали четыре человека. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на региональный главк МВД.

"В результате ДТП погибли четыре человека. Это водители транспорта и двое пассажиров ВАЗ", — уточнили в пресс-службе ведомства.