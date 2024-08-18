ДТП с мусоровозом на трассе Джубга – Сочи унесло жизни трёх человек

Три человека стали жертвами аварии с участием нескольких легковушек и мусоровоза на трассе Джубга – Сочи в Туапсинском районе. Об этом сообщило МВД в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Ленд Ровер" вылетел на встречку и столкнулся с мусоровозом марки КамАЗ. Удар был настолько мощным, что грузовик также оказался на встречной полосе, где врезался в пять припаркованных машин и пешеходов, находившихся на проезжей части.

Трагическая авария унесла жизни трёх человек, и ещё трое были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящий момент правоохранительные органы проводят расследование, чтобы выяснить все детали и причины случившегося.