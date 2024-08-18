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18 августа, 04:38

ДТП с мусоровозом на трассе Джубга – Сочи унесло жизни трёх человек

В Туапсинском районе ДТП унесло жизни трёх человек, пострадали ещё трое

Авария унесла жизни трёх человек, и ещё трое были доставлены в больницу. Обложка © Telegram / 23 МВД

Авария унесла жизни трёх человек, и ещё трое были доставлены в больницу. Обложка © Telegram / 23 МВД

Три человека стали жертвами аварии с участием нескольких легковушек и мусоровоза на трассе Джубга – Сочи в Туапсинском районе. Об этом сообщило МВД в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Ленд Ровер" вылетел на встречку и столкнулся с мусоровозом марки КамАЗ. Удар был настолько мощным, что грузовик также оказался на встречной полосе, где врезался в пять припаркованных машин и пешеходов, находившихся на проезжей части.

Трагическая авария унесла жизни трёх человек, и ещё трое были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящий момент правоохранительные органы проводят расследование, чтобы выяснить все детали и причины случившегося.

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Ранее сообщалось о другом серьёзном ДТП. Семь пассажиров микроавтобуса, опрокинувшегося на трассе Новороссийск – Керчь, обратились за медицинской помощью, согласно информации от ГУ МВД по Краснодарскому краю. Авария произошла около четырёх утра в районе хутора Тарусино, когда, по предварительным данным, 56-летний водитель уснул за рулём, в салоне находилось 19 человек. Полиция проводит административное расследование происшествия.

Кирилл Сосновских
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