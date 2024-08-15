Семь пассажиров опрокинувшейся под Анапой маршрутки обратились за помощью

Семь пассажиров опрокинувшегося на трассе Новороссийск — Керчь микроавтобуса обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, авария произошла около четырёх утра в районе хутора Тарусино. По предварительным данным, 56-летний водитель уснул за рулём. В этот момент в салоне было 19 человек.