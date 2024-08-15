Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 04:51

Семь пассажиров опрокинувшейся под Анапой маршрутки обратились за помощью

Опрокинувшийся микроавтобус на трассе Новороссийск — Керчь. Обложка © Telegram / 23 МВД

Опрокинувшийся микроавтобус на трассе Новороссийск — Керчь. Обложка © Telegram / 23 МВД

Семь пассажиров опрокинувшегося на трассе Новороссийск — Керчь микроавтобуса обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полиция проводит административное расследование ДТП.

Напомним, авария произошла около четырёх утра в районе хутора Тарусино. По предварительным данным, 56-летний водитель уснул за рулём. В этот момент в салоне было 19 человек.

Водитель фуры спровоцировал смертельное ДТП с двумя автобусами и КамАЗом в Марий Эл
Водитель фуры спровоцировал смертельное ДТП с двумя автобусами и КамАЗом в Марий Эл
Артур Лапсаков
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров