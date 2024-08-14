Водитель фуры спровоцировал смертельное ДТП с двумя автобусами и КамАЗом в Марий Эл

Один человек погиб в результате массового ДТП с двумя автобусами на 10-м километре трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск. Об этом сообщили в прокуратуре и ГИБДД Республики Марий Эл.

Место смертельного ДТП с автобусами и грузовиками на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск. Фото © Прокуратура Республики Марий Эл

"14 августа около 01.10 в Медведевском районе на 10 км автодороги Йошкар-Ола-Зеленодольск произошло ДТП с участием 6 автомашин: 2 автобусов, 2 легковых автомобилей и 2 грузовиков", – уточнили в госавтоинспекции.

Водитель одного из грузовиков погиб на месте. Три человека получили травмы, один из них несовершеннолетний, пояснили в ГИБДД. Прокуратура Медведевского района держит на контроле ход и результаты процессуальной проверки по факту смертельной аварии. По версии ведомства, виновником ДТП стал водитель одной из фур. Нарушив дистанцию, он совершил наезд на стоящий впереди автобус “Киров — Соль-Илецк”, спровоцировав столкновение автомобилей "Лада Гранта" и "Ауди", рейсового автобуса "Казань – Киров" и КамАЗа.