Тройное ДТП с участием мотоцикла под Саратовом унесло жизни двоих человек

Автобус, мотоцикл и легковой автомобиль не поделили дорогу вблизи села Новая Красавка в Саратовской области вечером 4 августа. Жертвами аварии стали два человека, за жизнь ещё одного мужчины борются медики. Подробностями происшествия поделился начальник управления безопасности правительства региона Юрий Юрин.

"В результате ДТП из легкового автомобиля один человек погиб и один пострадал. Водитель мотоцикла погиб. Пострадавший мужчина госпитализирован", — написал чиновник в Telegram.

На снимке с последствиями ДТП видно, что одно из транспортных средств превратилось в груду металла. В настоящий момент производится выяснение обстоятельств тройной аварии. На месте работают сотрудники ДПС, спасатели и сотрудники пожарной охраны.