Тройное ДТП с участием мотоцикла под Саратовом унесло жизни двоих человек
Последствия тройного ДТП в Саратовской области. Обложка © Telegram / Юрий Юрин
Автобус, мотоцикл и легковой автомобиль не поделили дорогу вблизи села Новая Красавка в Саратовской области вечером 4 августа. Жертвами аварии стали два человека, за жизнь ещё одного мужчины борются медики. Подробностями происшествия поделился начальник управления безопасности правительства региона Юрий Юрин.
"В результате ДТП из легкового автомобиля один человек погиб и один пострадал. Водитель мотоцикла погиб. Пострадавший мужчина госпитализирован", — написал чиновник в Telegram.
На снимке с последствиями ДТП видно, что одно из транспортных средств превратилось в груду металла. В настоящий момент производится выяснение обстоятельств тройной аварии. На месте работают сотрудники ДПС, спасатели и сотрудники пожарной охраны.
Жёсткое ДТП с участием туристического автобуса произошло ранее и под Красноярском. Водитель не справился с управлением, перевернул машину и отправил её в кювет вместе с десятками пассажиров. За помощью к медикам обратились 25 человек.