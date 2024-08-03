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3 августа, 13:15
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Трое детей и 22 взрослых пострадали в жёстком ДТП с автобусом под Красноярском

Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском увеличилось до 25

Перевернувшийся автобус. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю

Перевернувшийся автобус. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю

Количество пострадавших в ДТП с туристическим автобусом, который перевернулся и угодил в кювет в Красноярском крае, увеличилось до 25 человек. Среди них трое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

"Всего за медицинской помощью обратились 25 человек, включая трёх детей. Госпитализированных нет, все направлены на амбулаторное наблюдение", — рассказал собеседник агентства.

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Туристический автобус съехал в кювет и перевернулся в Берёзовском районе Красноярского края. Изначально сообщалось о десяти пострадавших.

Владимир Озеров
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