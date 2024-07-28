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28 июля, 12:35

Ребёнок стал жертвой жуткого ДТП с рейсовым автобусом в Сочи, четверо взрослых в больнице

Ребёнок погиб и четверо взрослых пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Сочи

Ребёнок погиб и четверо взрослых пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Сочи. Фото © Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Ребёнок погиб и четверо взрослых пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Сочи. Фото © Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Ребёнок погиб и четверо взрослых пострадали при столкновении рейсового автобуса с трактором на Краснополянском шоссе в Сочи. Жуткое ДТП произошло в районе полудня на 149-м километре дороги, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В больницу после аварии поступили трое взрослых с различными травмами средней степени тяжести. Также в столкновении пострадали мужчина и несовершеннолетний пассажир. Они находились в тяжёлом состоянии, их госпитализировали в городскую больницу, но ребёнка спасти не смогли. Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю подтвердила смерть восьмилетнего мальчика.

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Всего в автобусе было 30 человек. Пассажиры, не получившие травмы, смогли пересесть в другой автобус. Всем пострадавшим продолжают оказывать необходимую помощь.

Ранее Life.ru рассказал о том, что в Москве два человека на мотоцикле разбились насмерть о столб. Всё произошло на Покровской улице. На фонарном столбе остались следы крови. Вокруг места ДТП разбросаны части мотоцикла.

Наталья Афонина
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