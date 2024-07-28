Двое россиян разбились насмерть в страшном ДТП в Абхазии, их дочки в больнице

Россияне Александр и Юлия Пасюковы попали в смертельную аварию в Гагрском районе Абхазии. Ещё две тринадцатилетние девочки, находящиеся в тот момент на пассажирском сидении, были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Об этом информирует прокуратура Гагрского района и МВД Абхазии.

Некий Аслан Джопуа 27 июля залез в свой "Форд", предварительно опрокинув пару стаканов спиртного. С самого начала поездка не сулила ничего хорошего, но трагедия случилась, когда он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем "Мазда".

"Водитель "Мазды" Александр Пасюков и пассажирка Юлия Пасюкова, скончались. Ещё двое несовершеннолетних пассажиров получили травмы и были доставлены в Гагрскую ЦРБ", – сообщили в МВД.

Две девочки 2011 года рождения, сидевшие сзади, были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Состояние одной из девочек крайне тяжёлое, её подключили к аппарату ИВЛ, а давление поддерживают с помощью препаратов. Также в больницу был отправлен и виновник аварии. Он находится там под охраной, а в его отношении завели уголовное дело. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что Аслан Джопуа действительно сел за руль пьяным.