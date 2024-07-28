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Регион
28 июля, 10:10
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Двое россиян разбились насмерть в страшном ДТП в Абхазии, их дочки в больнице

В Абхазии двое россиян погибли в ДТП, их дети получили тяжёлые травмы

Россияне Александр и Юлия Пасюковы попали в смертельную аварию в Гагрском районе Абхазии. Ещё две тринадцатилетние девочки, находящиеся в тот момент на пассажирском сидении, были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Об этом информирует прокуратура Гагрского района и МВД Абхазии.

Некий Аслан Джопуа 27 июля залез в свой "Форд", предварительно опрокинув пару стаканов спиртного. С самого начала поездка не сулила ничего хорошего, но трагедия случилась, когда он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем "Мазда".

"Водитель "Мазды" Александр Пасюков и пассажирка Юлия Пасюкова, скончались. Ещё двое несовершеннолетних пассажиров получили травмы и были доставлены в Гагрскую ЦРБ", – сообщили в МВД.

Две девочки 2011 года рождения, сидевшие сзади, были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Состояние одной из девочек крайне тяжёлое, её подключили к аппарату ИВЛ, а давление поддерживают с помощью препаратов. Также в больницу был отправлен и виновник аварии. Он находится там под охраной, а в его отношении завели уголовное дело. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что Аслан Джопуа действительно сел за руль пьяным.

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Ранее в Воронежской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой. Водитель грузовика на высокой скорости влетел в пассажирский автобус, протаранив его сзади так, что у ПАЗа даже оторвалась задняя часть.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bilanol

Владимир Озеров
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