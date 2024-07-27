Двух чудом выживших детей нашли среди тел погибших в расплющенном авто под Самарой

Две легковушки и фура столкнулись на самарском участке федеральной трассы М5 "Урал" субботним утром. Жертвами трагедии стали два человека, двое детей и один взрослый чудом остались живы. Об этом сообщили 27 июля в региональном ГУ МВД России.

ДТП с участием седана Toyota Camry, кроссовера Skoda Kodiaq и грузовика MAN произошло на 1085-м километре автодороги примерно в 08:58. Наибольший урон принял японский бизнес-класс: его 55-летний водитель и 35-летний пассажир скончались на месте. Ещё три находящихся в автомобиле человека отделались травмами различной степени тяжести. Среди них дети трёх и пяти лет.

Для ликвидации последствий ДТП на место аварии были вызваны сотрудники МЧС. Причины произошедшего выясняются, подытожили в управлении.