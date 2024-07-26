Перевозящий детей минивэн устроил смертельное ДТП в Кузбассе
Смертельное ДТП в Кузбассе унесло три жизни, трое детей госпитализированы
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД "Прокопьевский". Обложка © Telegram / Полиция Кузбасса
В Кемеровской области произошло смертельное ДТП с участием минивэна и грузовика. Водитель автомобиля "Тойота-Ноах" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в большегруз "Шахман". В результате аварии погибли три человека, включая 13-летнюю девочку. Ещё трое детей получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
По информации регионального управления Госавтоинспекции, авария произошла сегодня около 04:40 на 149-м километре автодороги Кемерово – Новокузнецк в Прокопьевском округе. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД "Прокопьевский".
Минивэн, в котором, по предварительным данным, находилось шесть человек. Фото © Telegram / Полиция Кузбасса
По предварительным данным, 25-летний водитель минивэна перевозил шесть пассажиров. В результате столкновения он погиб на месте, как и его пассажиры: 37-летняя женщина и 13-летняя девочка. Трое детей в возрасте 6, 9 и 15 лет получили травмы и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.
Трое детей были госпитализированы. Фото © Telegram / Полиция Кузбасса
В настоящее время полицейские продолжают работать на месте происшествия, выясняя все обстоятельства случившегося.
Ранее Life.ru сообщал, что в Кстовском районе Нижегородской области автобус перевернулся и попал в кювет, когда водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадало 14 человек, из которых восемь находятся в состоянии средней тяжести, а трое — в лёгкой. Всего в автобусе было 19 пассажиров.