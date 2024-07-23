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23 июля, 11:08

14 человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Нижегородской области

Сегодня около 12:00 в Кстовском районе неподалёку от промзоны перевернулся автобус с пассажирами. Водитель не справился с управлением и угодил в кювет. В результате пострадало 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Нижегородской области.

Автобус перевернулся в Нижегородской области. Видео © VK / УГИБДД Нижегородской области

"Из 11 человек восемь находятся в состоянии средней степени тяжести, ещё трое — лёгкой. Состояние других пассажиров уточняется", сказано в публикации.

Всего в автобусе на момент аварии находилось 19 пассажиров.

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Ранее на Чуйском тракте в Республике Алтай произошла смертельная авария с участием автобуса. Транспорт опрокинулся, что привело к смерти трёх граждан Монголии. Ещё пять человек получили травмы разной степени тяжести, среди них один ребёнок.

Обложка ©

VK / УГИБДД Нижегородской области

Владимир Озеров
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