Трое граждан Монголии погибли в ДТП с автобусом на Алтае

На Чуйском тракте в Республике Алтай произошло ДТП с участием автобуса. В результате опрокидывания транспорта погибли трое граждан Монголии, а пятеро, в том числе ребёнок, получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Информация об аварии поступила в 08:59, ДТП произошло в Кош-Агачском районе.

"На 853-м километре федеральной автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" с дороги съехал микроавтобус и опрокинулся. По предварительной информации, пять человек травмированы, из них один ребёнок, погибли три человека (граждане Монголии)", — сообщает ГУ МЧС по региону.