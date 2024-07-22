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22 июля, 06:13

Трое граждан Монголии погибли в ДТП с автобусом на Алтае

Трое граждан Монголии погибли в ДТП с автобусом на Алтае. Фото © Telegram / МЧС Республики Алтай

Трое граждан Монголии погибли в ДТП с автобусом на Алтае. Фото © Telegram / МЧС Республики Алтай

На Чуйском тракте в Республике Алтай произошло ДТП с участием автобуса. В результате опрокидывания транспорта погибли трое граждан Монголии, а пятеро, в том числе ребёнок, получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Информация об аварии поступила в 08:59, ДТП произошло в Кош-Агачском районе.

"На 853-м километре федеральной автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" с дороги съехал микроавтобус и опрокинулся. По предварительной информации, пять человек травмированы, из них один ребёнок, погибли три человека (граждане Монголии)", — сообщает ГУ МЧС по региону.

Три человека погибли в массовом ДТП в Кабардино-Балкарии
Три человека погибли в массовом ДТП в Кабардино-Балкарии

Ранее Life.ru сообщал о том, что в результате ДТП с пассажирским автобусом в Приморье пострадали три человека. Авария произошла на 82-м километре автодороги Артём – Находка – порт Восточный.

Наталья Афонина
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