Трое граждан Монголии погибли в ДТП с автобусом на Алтае
Трое граждан Монголии погибли в ДТП с автобусом на Алтае. Фото © Telegram / МЧС Республики Алтай
На Чуйском тракте в Республике Алтай произошло ДТП с участием автобуса. В результате опрокидывания транспорта погибли трое граждан Монголии, а пятеро, в том числе ребёнок, получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Информация об аварии поступила в 08:59, ДТП произошло в Кош-Агачском районе.
"На 853-м километре федеральной автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" с дороги съехал микроавтобус и опрокинулся. По предварительной информации, пять человек травмированы, из них один ребёнок, погибли три человека (граждане Монголии)", — сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в результате ДТП с пассажирским автобусом в Приморье пострадали три человека. Авария произошла на 82-м километре автодороги Артём – Находка – порт Восточный.