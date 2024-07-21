Три человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Приморье
В результате ДТП с пассажирским автобусом в Приморье пострадали три человека
Полиция проводит проверку по факту ДТП в ЗАТО Фокино. Обложка © Telegram / Полиция Приморья
Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Фокине Приморского края, в котором столкнулись пассажирский автобус Daewoo и легковой автомобиль. По данным регионального управления госавтоинспекции, авария случилась на 82-м километре автодороги Артём – Находка – порт Восточный.
Предварительно установлено, что автомобиль Suzuki SX4 двигался из Большого Камня в сторону Фокина. Водитель потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом маршрута № 204, следовавшим в том же направлении.
В автобусе находилось 15 пассажиров. В результате происшествия пострадали двое из них и водитель легковушки, все они были госпитализированы. По данному факту проводится проверка.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ижевске произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате которого пострадало шесть человек. Авария случилась ранним утром 20 июля на Удмуртской улице. По информации Госавтоинспекции Удмуртии, водитель автобуса МАЗ 1984 года рождения не обеспечил надлежащего контроля за транспортным средством, что привело к наезду на опору линии электропередачи и последующему столкновению с другим автобусом МАЗ под управлением мужчины 1979 года рождения.