Три человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Приморье

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Фокине Приморского края, в котором столкнулись пассажирский автобус Daewoo и легковой автомобиль. По данным регионального управления госавтоинспекции, авария случилась на 82-м километре автодороги Артём – Находка – порт Восточный.

Предварительно установлено, что автомобиль Suzuki SX4 двигался из Большого Камня в сторону Фокина. Водитель потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом маршрута № 204, следовавшим в том же направлении.

В автобусе находилось 15 пассажиров. В результате происшествия пострадали двое из них и водитель легковушки, все они были госпитализированы. По данному факту проводится проверка.