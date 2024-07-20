Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Ижевске

В Ижевске в результате столкновения двух автобусов пострадало шесть пассажиров. ДТП произошло ранним утром 20 июля на Удмуртской улице. Об этом сообщила Госавтоинспекция Удмуртии.

Шесть человек пострадали при столкновении автобусов в Ижевске. Видео © Telegram / SHOT

"Водитель автобуса МАЗ, мужчина 1984 года рождения, по предварительным данным, в пути следования не обеспечил постоянного контроля за транспортным средством, совершил наезд на опору линий электропередачи с последующим столкновением с попутно двигающимся автобусом МАЗ под управлением мужчины 1979 года рождения", — передаётся в сообщении.

На данный момент сообщается о шести пострадавших. Пассажиры с травами доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. По факту произошедшего проводится проверка, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Предварительно, водитель одного из автобусов уснул за рулём.