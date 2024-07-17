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17 июля, 06:24

Мотоциклист разбился насмерть при столкновении с легковушкой в Москве

Смертельное ДТП в Москве. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Москвы

Смертельное ДТП в Москве. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Москвы

Авария с участием мотоцикла и автомобиля случилась утром 17 июля на пересечении улиц 8 Марта и Розы Люксембург в Москве. В результате мотоциклист скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщает Госавтоинспекция города в своём телеграм-канале.

"По предварительным данным, в 7 часов 40 минут на пересечении улиц 8 Марта и Розы Люксембург произошло столкновение автомобиля "Фольксваген" и мотоцикла "Хонда". В результате ДТП водитель мотоцикла 1982 года рождения от полученных травм скончался на месте", — сказано в сообщении.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями следственно-оперативной группы выясняют детали произошедшего.

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Ранее в Дагестане байкер скончался на месте, влетев на высокой скорости в придорожное кафе. По словам родственников, мотоциклист пытался уйти от столкновения. На нём не было шлема, поэтому от удара мужчина получил серьёзные черепно-мозговые травмы.

Владимир Озеров
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