Смяло как бумажку: Тренер сборной России по гребле на байдарках погиб в страшном ДТП с фурой
Тренер сборной РФ по гребле на байдарках и каноэ Адаев погиб в ДТП под Воронежем
Дмитрию Адаеву было всего 40 лет. Обложка © Пресс-служба Министерства спорта Саратовской области
Министерство спорта Саратовской области сообщило о гибели заслуженного тренера России по гребле на на байдарках и каноэ Дмитрия Адаева. Ему было 40 лет, его жизнь прервалась из-за ДТП.
"Сегодня трагически погиб Дмитрий Адаев - Мастер спорта международного класса, Заслуженный тренер России, тренер сборной команды страны по гребле на байдарках и каноэ", - говорится в сообщении ведомства.
Сама авария произошла на автодороге "Курск – Саратов" в Аннинском районе Воронежской области, где Адаев, находясь за рулем Volkswagen Touareg, столкнулся с грузовиком Shacman. От автомобиля, которым управлял тренер, мало что осталось.
"Фольксваген" под управлением Адаева выехал на встречку и оказался смят под фурой. Фото © ГУ МВД России по Воронежской области
В 2007 году Адаев выиграл золото этапа Кубка мира в Загребе в заплыве каноэ‑четверок на 200 метров. Он являлся мастером спорта международного класса и заслуженным тренером России.
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