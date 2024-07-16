Смяло как бумажку: Тренер сборной России по гребле на байдарках погиб в страшном ДТП с фурой

Министерство спорта Саратовской области сообщило о гибели заслуженного тренера России по гребле на на байдарках и каноэ Дмитрия Адаева. Ему было 40 лет, его жизнь прервалась из-за ДТП.

"Сегодня трагически погиб Дмитрий Адаев - Мастер спорта международного класса, Заслуженный тренер России, тренер сборной команды страны по гребле на байдарках и каноэ", - говорится в сообщении ведомства.

Сама авария произошла на автодороге "Курск – Саратов" в Аннинском районе Воронежской области, где Адаев, находясь за рулем Volkswagen Touareg, столкнулся с грузовиком Shacman. От автомобиля, которым управлял тренер, мало что осталось.

"Фольксваген" под управлением Адаева выехал на встречку и оказался смят под фурой. Фото © ГУ МВД России по Воронежской области