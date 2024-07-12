Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП
Владимир Локтюшов. Обложка © Сайт правительства Алтайского края
Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в результате страшного ДТП. Об этом сообщает SHOT.
Кадры смертельной аварии на Чуйском тракте, унесшей жизнь двух человек. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, авария произошла на 218-м километре Чуйского тракта. "Тойота-камри" из гаража Правительства Алтайского края, в которой ехал Локтюшов, совершала обгон по встречке и столкнулась с "Ладой-ларгус". В результате аварии погибли два человека — чиновник и водитель второй машины, — ещё троих госпитализировали. В пресс-службе правительства региона подтвердили гибель Локтюшова. Там отметили, что он возвращался в Барнаул из рабочей командировки.
Обстоятельства трагедии выясняются. По словам очевидцев, на трассе были сложные погодные условия, шёл сильный ливень.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области столкнулись два трамвая. В результате погибла женщина-пешеход, также пострадали семь человек — всех их доставили в больницу. Причина ДТП устанавливается.