Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП

По данным телеграм-канала, авария произошла на 218-м километре Чуйского тракта. "Тойота-камри" из гаража Правительства Алтайского края, в которой ехал Локтюшов, совершала обгон по встречке и столкнулась с "Ладой-ларгус". В результате аварии погибли два человека — чиновник и водитель второй машины, — ещё троих госпитализировали. В пресс-службе правительства региона подтвердили гибель Локтюшова. Там отметили, что он возвращался в Барнаул из рабочей командировки.