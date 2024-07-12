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12 июля, 09:38

На Урале столкнулись два трамвая, погибла женщина-пешеход, семь человек пострадали

Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с трамваями в Челябинской области

Кадр с места столкновения двух трамваев в Златоусте. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области

Кадр с места столкновения двух трамваев в Златоусте. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области

В городе Златоусте Челябинской области столкнулись два трамвая. В результате погибла женщина-пешеход, также пострадали семь человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции (ГАИ) региона.

По данным ведомства, авария произошла около полудня на улице Гагарина. После столкновения один из трамваев отбросило вперёд прямо на 60-летнюю женщину. Её госпитализировали, но спасти не смогли — от полученных травм она скончалась в больнице. В результате ДТП различные травмы получили водитель одного из трамваев и шесть пассажиров. Все пострадавшие взрослые, они доставлены в больницы.

Кадр с места столкновения двух трамваев в Златоусте. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области

Кадр с места столкновения двух трамваев в Златоусте. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области

"Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия для установления всех обстоятельств", — говорится в сообщении ГАИ.

А ранее в Кемерове столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза, стальная машина долго неслась по улицам города, случайно выкинув на повороте несколько пассажиров. Это запечатлела камера видеонаблюдения. Один человек погиб, ещё более 140 пострадали.

Появилось жуткое видео из трамвая в Кемерове, в который влетел вагон без тормозов
Появилось жуткое видео из трамвая в Кемерове, в который влетел вагон без тормозов
Наталья Исакова
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