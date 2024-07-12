На Урале столкнулись два трамвая, погибла женщина-пешеход, семь человек пострадали
Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с трамваями в Челябинской области
Кадр с места столкновения двух трамваев в Златоусте. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области
В городе Златоусте Челябинской области столкнулись два трамвая. В результате погибла женщина-пешеход, также пострадали семь человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции (ГАИ) региона.
По данным ведомства, авария произошла около полудня на улице Гагарина. После столкновения один из трамваев отбросило вперёд прямо на 60-летнюю женщину. Её госпитализировали, но спасти не смогли — от полученных травм она скончалась в больнице. В результате ДТП различные травмы получили водитель одного из трамваев и шесть пассажиров. Все пострадавшие взрослые, они доставлены в больницы.
Кадр с места столкновения двух трамваев в Златоусте. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области
"Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия для установления всех обстоятельств", — говорится в сообщении ГАИ.
А ранее в Кемерове столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза, стальная машина долго неслась по улицам города, случайно выкинув на повороте несколько пассажиров. Это запечатлела камера видеонаблюдения. Один человек погиб, ещё более 140 пострадали.