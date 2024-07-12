На Урале столкнулись два трамвая, погибла женщина-пешеход, семь человек пострадали

По данным ведомства, авария произошла около полудня на улице Гагарина. После столкновения один из трамваев отбросило вперёд прямо на 60-летнюю женщину. Её госпитализировали, но спасти не смогли — от полученных травм она скончалась в больнице. В результате ДТП различные травмы получили водитель одного из трамваев и шесть пассажиров. Все пострадавшие взрослые, они доставлены в больницы.