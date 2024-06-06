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6 июня, 03:21

Люди вылетали на ходу: Набитый пассажирами трамвай без тормозов столкнулся с другим в Кемерове

Два трамвая столкнулись на ходу в Кемерове, пострадало 50 человек

Последствия столкновения двух трамваев в Кемерове. Обложка © ГУ МВД России по Кемеровской области

Последствия столкновения двух трамваев в Кемерове. Обложка © ГУ МВД России по Кемеровской области

Трамвай с отказавшими тормозами на полной скорости протаранил попутно идущий вагон с пассажирами в Кемерове, сообщили в региональном управлении МВД. Изначально сообщалось о 30 пострадавших, но позже их число выросло до 50 человек, уточнил глава города Дмитрий Анисимов.

Инцидент произошёл на Логовом шоссе 6 июня в 7:30 по местному времени. На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, что незадолго до столкновения один из трамваев на огромной скорости преодолевает крутой поворот, чудом избежав опрокидывания. В этот момент из него прямо на проезжую часть с плотным трафиком вылетает два человека.

50 человек пострадали в результате жёсткого столкновения трамваев в Кемерове. Видео © VK / Типичный Кузбасс / ЧП Кузбасс

В настоящий момент движение по путям перекрыто. Получившие травмы пассажиры доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается помощь. На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.

"По данному факту в следственном управлении СК России по Кемеровской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — сообщили в СУ СКР по Кузбассу.

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Происшествие с участием трамвая недавно случилось и в Екатеринбурге. Вагон с пассажирами вспыхнул прямо на ходу, вынудив горожан спасаться бегством. К счастью, никто не погиб.

Илья Пушкарев
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