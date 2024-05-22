Более 30 человек чуть не сгорели заживо в полыхающем трамвае в Екатеринбурге

Трамвай с 30 пассажирами загорелся в Екатеринбурге во время движения по маршруту № 1. Пожар начался в 7:36 на остановке "Переулок Рижский", уточнили в городской мэрии. Вспыхнуло оборудование на крыше общественного транспорта.

Трамвай с 30 пассажирами загорелся в Екатеринбурге прямо во время движения. Видео © t.me/zloy_ekb

Дым от полыхающего трамвая было видно из разных частей города. Из-за ЧП движение было остановлено по улицам Титова и Ферганской в обоих направлениях. В результате пожара пострадал один человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Свердловской области. Оказавшиеся в огненном аду пассажиры смогли выбраться самостоятельно.

"На площади в 20 квадратных метров открытым пламенем горела обшивка двух вагонов трамвая. Самостоятельно эвакуировались 30 человек", — сообщили в главке и добавили, что один человек пострадал из-за пожара. Его состояние не уточняется.