В Петербурге трамвай сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком

В Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской обороны трамвай сошёл с рельсов, столкнувшись с грузовым автомобилем. Сейчас на перекрёстке перекрыто движение. Ведётся работа оперативных служб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Трамвай сошёл с рельсов на проспекте Обуховской обороны. Видео © Telegram / Mash на Мойке

При столкновении большегруз протащил трамвай по дороге, разнеся на куски его кабину. По словам очевидцев, пострадавших при ДТП не было. Сейчас трамвайные маршруты № 24 и 27 застряли в пробке — они ждут, пока специалисты расчистят бардак на дороге.