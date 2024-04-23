В Петербурге трамвай сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком
В Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской обороны трамвай сошёл с рельсов, столкнувшись с грузовым автомобилем. Сейчас на перекрёстке перекрыто движение. Ведётся работа оперативных служб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
Трамвай сошёл с рельсов на проспекте Обуховской обороны. Видео © Telegram / Mash на Мойке
При столкновении большегруз протащил трамвай по дороге, разнеся на куски его кабину. По словам очевидцев, пострадавших при ДТП не было. Сейчас трамвайные маршруты № 24 и 27 застряли в пробке — они ждут, пока специалисты расчистят бардак на дороге.
Ранее в Петербурге трамвай с функциями искусственного интеллекта протаранил толпу на пешеходном переходе. По сообщениям СМИ, авария произошла из-за "умного трамвая" "Довлатов", водитель которого сообщил, что на момент ДТП у него отказали тормоза.
Telegram / Mash на Мойке