В Петербурге "умный трамвай" протаранил людей на пешеходном переходе

В Петербурге трамвай наехал на толпу пешеходов, которые в этот момент переходили дорогу на пересечении улиц Одоевского и Наличной. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы, по данному факту начата проверка.

"Умный трамвай" наехал на людей в Петербурге. Видео © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

По данным местного издания "Фонтанка SPB Online", инцидент произошёл с участием "умного трамвая" "Довлатов", который оснащён системой искусственного интеллекта. Как заявил водитель, у него отказали тормоза, теперь эту информацию предстоит проверить правоохранителям. При этом отметим, что на линию трамвай вышел без пассажиров, чтоб произвести так называемую обкатку.