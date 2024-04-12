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12 апреля, 17:07

В Петербурге "умный трамвай" протаранил людей на пешеходном переходе

Трамвай, сбивший петербуржцев на пешеходе, оснащён искусственным интеллектом

В Петербурге трамвай наехал на толпу пешеходов, которые в этот момент переходили дорогу на пересечении улиц Одоевского и Наличной. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы, по данному факту начата проверка.

"Умный трамвай" наехал на людей в Петербурге. Видео © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

По данным местного издания "Фонтанка SPB Online", инцидент произошёл с участием "умного трамвая" "Довлатов", который оснащён системой искусственного интеллекта. Как заявил водитель, у него отказали тормоза, теперь эту информацию предстоит проверить правоохранителям. При этом отметим, что на линию трамвай вышел без пассажиров, чтоб произвести так называемую обкатку.

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Ранее шестеро человек погибли при аварии с легковушкой и фурой под Рязанью. Медики оказали помощь пострадавшему водителю грузовика. Дорогу перекрывать не стали, так как для получения данных о дорожной обстановке применили беспилотник.

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VK / Новости Ленинградской области

Владимир Озеров
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