В Омске водитель трамвая умер прямо на рабочем месте
В Омске водитель трамвая умер прямо на рабочем месте. В социальных сетях пишут, что мужчине вдруг стало плохо, из-за чего он резко остановил транспорт и попросил пассажиров о помощи. Те вызвали скорую, но бригаде медиков оставалось лишь зафиксировать смерть.
Бригада скорой помощи, констатировавшая смерть водителя трамвая в Омске. Фото © Telegram / "Омск с огоньком"
Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник, СУ Следственного комитета по области начало проверку. По всей видимости, у 36-летнего водителя были проблемы с сердцем. Пассажиры не пострадали.
Ранее в Приморском крае водитель скорой помощи насмерть сбил женщину. В тот момент мужчина возвращался с вызова. Начата проверка.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов