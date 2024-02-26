В Омске водитель трамвая умер прямо на рабочем месте. В социальных сетях пишут, что мужчине вдруг стало плохо, из-за чего он резко остановил транспорт и попросил пассажиров о помощи. Те вызвали скорую, но бригаде медиков оставалось лишь зафиксировать смерть.

Бригада скорой помощи, констатировавшая смерть водителя трамвая в Омске. Фото © Telegram / "Омск с огоньком"

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник, СУ Следственного комитета по области начало проверку. По всей видимости, у 36-летнего водителя были проблемы с сердцем. Пассажиры не пострадали.