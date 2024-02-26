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26 февраля, 15:09

В Омске водитель трамвая умер прямо на рабочем месте

В Омске водитель трамвая умер прямо на рабочем месте. В социальных сетях пишут, что мужчине вдруг стало плохо, из-за чего он резко остановил транспорт и попросил пассажиров о помощи. Те вызвали скорую, но бригаде медиков оставалось лишь зафиксировать смерть.

Бригада скорой помощи, констатировавшая смерть водителя трамвая в Омске. Фото © Telegram / "Омск с огоньком"

Бригада скорой помощи, констатировавшая смерть водителя трамвая в Омске. Фото © Telegram / "Омск с огоньком"

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник, СУ Следственного комитета по области начало проверку. По всей видимости, у 36-летнего водителя были проблемы с сердцем. Пассажиры не пострадали.

Сотрудница охраны школы в Перми умерла прямо на рабочем месте
Сотрудница охраны школы в Перми умерла прямо на рабочем месте

Ранее в Приморском крае водитель скорой помощи насмерть сбил женщину. В тот момент мужчина возвращался с вызова. Начата проверка.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Матвей Константинов
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