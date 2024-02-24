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В Приморье водитель скорой помощи насмерть сбил женщину

24 февраля, 08:21
В Приморском крае водитель скорой помощи сбил 46-летнюю женщину. Обложка © t.me / Прокуратура Приморского края

В Приморском крае водитель скорой помощи сбил 46-летнюю женщину. Обложка © t.me / Прокуратура Приморского края

В Приморском крае водитель скорой помощи сбил 46-летнюю женщину, когда возвращался с вызова, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Об этом сообщает прокуратура региона.

В Приморском крае водитель скорой помощи сбил 46-летнюю женщину. Видео © t.me / Прокуратура Приморского края

"24 февраля 2024 года в районе 4-го километра автодороги "Михайловка – Турий Рог" 34-летний водитель скорой медицинской помощи, возвращавшийся с вызова по направлению из села Абрамовка в село Михайловка, совершил наезд на пешехода 1978 года рождения", уточнили в ведомстве.

Судя по публикуемым кадрам, на этом участке дороги нет тротуара. Женщина шла по обочине, и машина скорой помощи задела её правым бортом, от удара пострадавшую отбросило в сторону. Сейчас устанавливаются детали происшествия. Начата проверка.

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Накануне сообщалось, что полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой на северо-востоке Москвы. От мощного удара машина правоохранителей едва не вылетела на тротуар, застряв на снежном бордюре. Пострадали трое взрослых и ребёнок.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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