Сотрудница охраны школы в Перми умерла прямо на рабочем месте
В пермской школе сотрудница охраны скончалась прямо на посту
Сотрудница охраны умерла прямо на рабочем месте в школе № 112 в Перми. Об инциденте сообщает aif.ru со ссылкой на собственный источник.
По его данным, утром в среду, 27 декабря, детей не пустили на занятия, объяснив, что в школе произошло ЧП. В городском Департаменте образования журналистам подтвердили, что в здании учебного заведения действительно скончалась сотрудница охраны. В настоящее время на месте работают экстренные службы, а уроки временно будут проходить в дистанционном режиме. Что стало причиной смерти женщины, не уточняется.
Ранее Лайф сообщал, что в подмосковном Подольске девятиклассник впал в кому прямо на уроке литературы. К счастью, учительница быстро сориентировалась и вызвала скорую помощь. В итоге подростка госпитализировали.
ТАСС / Валерий Шарифулин