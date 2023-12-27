Сотрудница охраны школы в Перми умерла прямо на рабочем месте

Сотрудница охраны умерла прямо на рабочем месте в школе № 112 в Перми. Об инциденте сообщает aif.ru со ссылкой на собственный источник.

По его данным, утром в среду, 27 декабря, детей не пустили на занятия, объяснив, что в школе произошло ЧП. В городском Департаменте образования журналистам подтвердили, что в здании учебного заведения действительно скончалась сотрудница охраны. В настоящее время на месте работают экстренные службы, а уроки временно будут проходить в дистанционном режиме. Что стало причиной смерти женщины, не уточняется.