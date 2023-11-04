В Подольске девятиклассник впал в кому прямо на уроке литературы

В Подмосковье ученик девятого класса впал в кому прямо на уроке литературы. ЧП произошло в подольской школе № 12. Мальчика госпитализировали и поставили диагноз: кома неясной этиологии.

По информации SHOT, школьнику стало плохо во время урока, он начал задыхаться и не понимал, где находится. К счастью, учительница быстро сориентировалась и вызвала скорую помощь. По словам родственников, до инцидента мальчик не получал никаких травм. Никто не понимает, как это произошло, ведь со здоровьем школьника всё было в порядке.