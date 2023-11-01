Регион

Уведомления отключены

1 ноября, 07:41

Впавший в кому после смертельного ДТП футболист "Уральца ТС" скончался, не приходя в сознание

Скончался попавший в ДТП под Пермью футболист "Уральца ТС" Кирилл Кочетов

<p>Кирилл Кочетов. Обложка © <a href="https://vk.com/fc_uralects" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK</a> / ФК "Уралец ТС | Нижний Тагил"</p>

Кирилл Кочетов. Обложка © VK / ФК "Уралец ТС | Нижний Тагил"

Игрок нижнетагильского "Уральца ТС" Кирилл Кочетов, попавший в смертельное ДТП со своими товарищами по команде в середине октября, скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

"Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью", — добавили там.

Футбольные клубы "Уралец ТС" и "Амкар Пермь", в котором также играл погибший, окажут помощь его семье. В команде выразили соболезнования родным и близким Кочетова.

Тело нашли в ванне: Лайф узнал причину смерти басиста группы "Браво"

Тело нашли в ванне: Лайф узнал причину смерти басиста группы "Браво"

Напомним, страшное ДТП с участием футболистов "Уральца ТС" произошло в ночь на 12 октября, их машина двигалась по трассе Пермь – Екатеринбург. Также внутри находились Денис Федорочев, Кирилл Мыльников и Евгений Ситников, погибший на месте. Федорочев, сидевший за рулём, заявил позднее, что не помнит момент аварии.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Футбол
  • ДТП
  • Спорт
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров