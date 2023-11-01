Впавший в кому после смертельного ДТП футболист "Уральца ТС" скончался, не приходя в сознание

Игрок нижнетагильского "Уральца ТС" Кирилл Кочетов, попавший в смертельное ДТП со своими товарищами по команде в середине октября, скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

"Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью", — добавили там.