Впавший в кому после смертельного ДТП футболист "Уральца ТС" скончался, не приходя в сознание
Скончался попавший в ДТП под Пермью футболист "Уральца ТС" Кирилл Кочетов
Кирилл Кочетов. Обложка © VK / ФК "Уралец ТС | Нижний Тагил"
Игрок нижнетагильского "Уральца ТС" Кирилл Кочетов, попавший в смертельное ДТП со своими товарищами по команде в середине октября, скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
"Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью", — добавили там.
Футбольные клубы "Уралец ТС" и "Амкар Пермь", в котором также играл погибший, окажут помощь его семье. В команде выразили соболезнования родным и близким Кочетова.
Напомним, страшное ДТП с участием футболистов "Уральца ТС" произошло в ночь на 12 октября, их машина двигалась по трассе Пермь – Екатеринбург. Также внутри находились Денис Федорочев, Кирилл Мыльников и Евгений Ситников, погибший на месте. Федорочев, сидевший за рулём, заявил позднее, что не помнит момент аварии.