Тело нашли в ванне: Лайф узнал причину смерти басиста группы "Браво"

Советский и российский музыкант, бывший бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин умер в ванной в своей московской квартире. Как узнал SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

По данным телеграм-канала, тело 61-летнего музыканта обнаружили соседи: входная дверь была не заперта, а Лапин лежал в воде и не подавал признаков жизни.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза, но следов насилия при первом осмотре обнаружено не было. SHOT уточняет, что Лапин в последнее время много выпивал, что могло привести к проблемам с сердцем.