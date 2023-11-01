Тело нашли в ванне: Лайф узнал причину смерти басиста группы "Браво"
Бывший гитарист группы "Браво" Лапин умер из-за острой сердечной недостаточности
Музыкант Сергей Лапин. Обложка © ВК / Группа "Браво"
Советский и российский музыкант, бывший бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин умер в ванной в своей московской квартире. Как узнал SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
По данным телеграм-канала, тело 61-летнего музыканта обнаружили соседи: входная дверь была не заперта, а Лапин лежал в воде и не подавал признаков жизни.
Точную причину смерти установит судмедэкспертиза, но следов насилия при первом осмотре обнаружено не было. SHOT уточняет, что Лапин в последнее время много выпивал, что могло привести к проблемам с сердцем.
Напомним, во вторник, 31 октября, в возрасте 61 года ушёл из жизни бывший бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин. Информацию об этом подтвердили в коллективе. Музыкант играл в "Браво" в 1988–1993 годах, участвовал в записи альбомов "Скажем мы друг другу "Браво!" и "Стиляги из Москвы".