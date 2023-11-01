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1 ноября, 07:25

Тело нашли в ванне: Лайф узнал причину смерти басиста группы "Браво"

Бывший гитарист группы "Браво" Лапин умер из-за острой сердечной недостаточности

<p>Музыкант Сергей Лапин. Обложка © ВК / <a href="https://vk.com/bravoband?w=wall-6664902_28324" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Группа "Браво"</a></p>

Музыкант Сергей Лапин. Обложка © ВК / Группа "Браво"

Советский и российский музыкант, бывший бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин умер в ванной в своей московской квартире. Как узнал SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

По данным телеграм-канала, тело 61-летнего музыканта обнаружили соседи: входная дверь была не заперта, а Лапин лежал в воде и не подавал признаков жизни.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза, но следов насилия при первом осмотре обнаружено не было. SHOT уточняет, что Лапин в последнее время много выпивал, что могло привести к проблемам с сердцем.

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Напомним, во вторник, 31 октября, в возрасте 61 года ушёл из жизни бывший бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин. Информацию об этом подтвердили в коллективе. Музыкант играл в "Браво" в 1988–1993 годах, участвовал в записи альбомов "Скажем мы друг другу "Браво!" и "Стиляги из Москвы".

Александра Вишнякова
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