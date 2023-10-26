Учительницу тюменской школы нашли мёртвой перед уроком

В тюменской школе №92 перед началом занятий умерла учитель младших классов. Об этом Ura.ru сообщил один из читателей, знакомый с ситуацией.

"В школе № 92 умерла учительница начальных классов. Причина пока не известна. Предположительно, проблемы с сердцем", — написал читатель агентства.

Информацию о случившемся подтвердили в Департаменте образования Тюмени. Представители ведомства рассказали журналистам о том, что 25 октября самочувствие одного из преподавателей ухудшилось. Ей вызвали скорую, но врачи не смогли помочь педагогу — она скончалась.