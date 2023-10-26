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26 октября, 11:34
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Учительницу тюменской школы нашли мёртвой перед уроком

СМИ: В Тюмени учительница младших классов умерла перед началом занятий

В тюменской школе №92 перед началом занятий умерла учитель младших классов. Об этом Ura.ru сообщил один из читателей, знакомый с ситуацией.

"В школе № 92 умерла учительница начальных классов. Причина пока не известна. Предположительно, проблемы с сердцем",  написал читатель агентства.

Информацию о случившемся подтвердили в Департаменте образования Тюмени. Представители ведомства рассказали журналистам о том, что 25 октября самочувствие одного из преподавателей ухудшилось. Ей вызвали скорую, но врачи не смогли помочь педагогу — она скончалась.

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Обложка ©

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Юрий Лысенко
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