Учительницу тюменской школы нашли мёртвой перед уроком
СМИ: В Тюмени учительница младших классов умерла перед началом занятий
В тюменской школе №92 перед началом занятий умерла учитель младших классов. Об этом Ura.ru сообщил один из читателей, знакомый с ситуацией.
"В школе № 92 умерла учительница начальных классов. Причина пока не известна. Предположительно, проблемы с сердцем", — написал читатель агентства.
Информацию о случившемся подтвердили в Департаменте образования Тюмени. Представители ведомства рассказали журналистам о том, что 25 октября самочувствие одного из преподавателей ухудшилось. Ей вызвали скорую, но врачи не смогли помочь педагогу — она скончалась.
Ранее в городе Электрогорске Московской области 16-летняя девочка умерла после того, как покурила одноразовую электронную сигарету. Школьница прятала её в нижнем белье и доставала по ночам, чтобы не заметили родители.
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