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21 октября, 13:46

Умерла актриса Кирьякова из "Аты-баты, шли солдаты…"

Актриса Нина Кирьякова из фильма "Аты-баты, шли солдаты…" скончалась в 79 лет

<p>Актриса Нина Кирьякова. Обложка © <a href="https://napokrovke.ru/index.php/news/625-pamyati-niny-pavlovny-kiryakovoj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Театр на Покровке</a></p>

Актриса Нина Кирьякова. Обложка © Театр на Покровке

На 80-м году жизни умерла советская и российская актриса Нина Кирьякова, известная по фильмам "Аты-баты, шли солдаты…" и "Рождённая революцией". Прискорбную новость сообщили в Театре на Покровке, в котором артистка служила с 1991 года, сыграв во многих постановках режиссёра Сергея Арцибашева.

"Это была настоящая звезда! Великолепный низкий голос, царственная осанка, необыкновенная органика — и всё это удивительным образом сочеталось с феерическим комедийным дарованием. Много лет она была настоящим "домовым" нашего театра. Такой Нина Павловна останется в памяти друзей и коллег", — отметили там.

Нина Кирьякова родилась 1 марта 1944 года. В 1967 году, после окончания Театрального училища им. М.С. Щепкина, её приняли в труппу Московского театра комедии. Артистка сыграла в таких фильмах, как "Аты-баты, шли солдаты…", "Рождённая революцией", "Помнишь запах сирени…", "Жизнь и судьба", "Пасечник".

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Никита Осипов
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