Умерла актриса Кирьякова из "Аты-баты, шли солдаты…"

На 80-м году жизни умерла советская и российская актриса Нина Кирьякова, известная по фильмам "Аты-баты, шли солдаты…" и "Рождённая революцией". Прискорбную новость сообщили в Театре на Покровке, в котором артистка служила с 1991 года, сыграв во многих постановках режиссёра Сергея Арцибашева.

"Это была настоящая звезда! Великолепный низкий голос, царственная осанка, необыкновенная органика — и всё это удивительным образом сочеталось с феерическим комедийным дарованием. Много лет она была настоящим "домовым" нашего театра. Такой Нина Павловна останется в памяти друзей и коллег", — отметили там.

Нина Кирьякова родилась 1 марта 1944 года. В 1967 году, после окончания Театрального училища им. М.С. Щепкина, её приняли в труппу Московского театра комедии. Артистка сыграла в таких фильмах, как "Аты-баты, шли солдаты…", "Рождённая революцией", "Помнишь запах сирени…", "Жизнь и судьба", "Пасечник".