Регион

Уведомления отключены

19 октября, 14:06

На Ваганьковском кладбище в Москве состоялись похороны композитора Гладкова

Похороны советского и российского композитора Геннадия Гладкова состоялись сегодня на Ваганьковском кладбище.

Церемония прощания с композитором Геннадием Гладковым. Видео © LIFE

"Похоронили", сообщил ТАСС его помощник и менеджер Малик Аминов.

Он также добавил, что на похороны Гладкова были приглашены только люди из его ближайшего окружения. А 18 октября в зале "Москонцерт холл" провели концерт в память о композиторе.

"Как скончался?": Ливанова повергла в шок новость о смерти его самого близкого друга Гладкова

"Как скончался?": Ливанова повергла в шок новость о смерти его самого близкого друга Гладкова

Напомним, советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам Геннадий Гладков скончался на 89-м году жизни 16 октября. Славу ему принесла работа над мультфильмом "Бременские музыканты" и его продолжением. Музыка Гладкова звучит более чем в 110 картинах, среди которых "Малыш и Карлсон", "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Собака на сене", "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Убить дракона".

Обложка ©

LIFE

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Культура
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров