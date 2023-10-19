На Ваганьковском кладбище в Москве состоялись похороны композитора Гладкова

Он также добавил, что на похороны Гладкова были приглашены только люди из его ближайшего окружения. А 18 октября в зале "Москонцерт холл" провели концерт в память о композиторе.

Напомним, советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам Геннадий Гладков скончался на 89-м году жизни 16 октября. Славу ему принесла работа над мультфильмом "Бременские музыканты" и его продолжением. Музыка Гладкова звучит более чем в 110 картинах, среди которых "Малыш и Карлсон", "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Собака на сене", "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Убить дракона".