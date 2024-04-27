В Петербурге прямо на ходу загорелся трамвай

В Санкт-Петербурге загорелся трамвай прямо во время движения. Пассажиры в страхе выбегали из вагонов, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, машинисту пришлось экстренно затормозить на проспекте Солидарности — в районе пересечения с улицей Коллонтай. Пассажиры в спешке выбежали из полыхающего салона. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарные, которые прибыли на место происшествия, забрались прямо на крышу вагона, чтобы потушить пламя.