В Петербурге прямо на ходу загорелся трамвай
SHOT: В Петербурге на проспекте Солидарности загорелся трамвай
Загоревшийся трамвай в Петербурге. Обложка © SHOT
В Санкт-Петербурге загорелся трамвай прямо во время движения. Пассажиры в страхе выбегали из вагонов, сообщает SHOT.
В Петербурге горит трамвай. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, машинисту пришлось экстренно затормозить на проспекте Солидарности — в районе пересечения с улицей Коллонтай. Пассажиры в спешке выбежали из полыхающего салона. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарные, которые прибыли на место происшествия, забрались прямо на крышу вагона, чтобы потушить пламя.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Краснодарском крае горела гостиница "Аква Вила". По словам очевидцев, вероятно, произошёл взрыв газа. Пострадавших не было.