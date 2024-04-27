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27 апреля, 15:37

В Петербурге прямо на ходу загорелся трамвай

SHOT: В Петербурге на проспекте Солидарности загорелся трамвай

Загоревшийся трамвай в Петербурге. Обложка © SHOT

Загоревшийся трамвай в Петербурге. Обложка © SHOT

В Санкт-Петербурге загорелся трамвай прямо во время движения. Пассажиры в страхе выбегали из вагонов, сообщает SHOT.

В Петербурге горит трамвай. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, машинисту пришлось экстренно затормозить на проспекте Солидарности — в районе пересечения с улицей Коллонтай. Пассажиры в спешке выбежали из полыхающего салона. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарные, которые прибыли на место происшествия, забрались прямо на крышу вагона, чтобы потушить пламя.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Краснодарском крае горела гостиница "Аква Вила". По словам очевидцев, вероятно, произошёл взрыв газа. Пострадавших не было.

Дарья Нарыкова
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