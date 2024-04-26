В Краснодарском крае полыхает гостиница "Аква Вила"

В Туапсинском районе Краснодарского края в эти минуты горит гостиница "Аква Вила". Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

В Краснодарском крае горит гостиница "Аква Вила". Видео © Kub Mash

Пламя распространилось по зданию в микрорайоне Широкая Щель. Очевидцы пояснили, что, вероятно, произошёл взрыв газа. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.