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26 апреля, 11:52

В Краснодарском крае полыхает гостиница "Аква Вила"

Гостиница "Аква Вила", которая горит в Краснодарском крае. Обложка © Kub Mash

Гостиница "Аква Вила", которая горит в Краснодарском крае. Обложка © Kub Mash

В Туапсинском районе Краснодарского края в эти минуты горит гостиница "Аква Вила". Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

В Краснодарском крае горит гостиница "Аква Вила". Видео © Kub Mash

Пламя распространилось по зданию в микрорайоне Широкая Щель. Очевидцы пояснили, что, вероятно, произошёл взрыв газа. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.

В Новосибирске на 900 квадратах горит кровля многоэтажки
В Новосибирске на 900 квадратах горит кровля многоэтажки

А ранее Life.ru рассказывал, что в Москве горело двухэтажное здание. Постройка оказалась заброшенной. К счастью, пострадавших не было.

Дарья Нарыкова
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