Двухэтажное здание загорелось в Москве, от него тянутся клубы чёрного дыма

В районе Метрогородок в Москве густой дым поднялся на высоту несколько сотен метров. По предварительной информации, горит двухэтажное кирпичное здание на Тагильской улице, сообщает SHOT. Постройка заброшена, пострадавших нет.

В Москве горит двухэтажное здание в районе Метрогородок. Видео © SHOT

Огонь перекинулся на мусор вокруг здания и охватил уже 300 квадратных метров. На месте работают пожарные.