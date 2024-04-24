Двухэтажное здание загорелось в Москве, от него тянутся клубы чёрного дыма
В районе Метрогородок в Москве густой дым поднялся на высоту несколько сотен метров. По предварительной информации, горит двухэтажное кирпичное здание на Тагильской улице, сообщает SHOT. Постройка заброшена, пострадавших нет.
В Москве горит двухэтажное здание в районе Метрогородок. Видео © SHOT
Огонь перекинулся на мусор вокруг здания и охватил уже 300 квадратных метров. На месте работают пожарные.
Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Орехово-Зуеве пожарные боролись с возгоранием, которое охватило 1,2 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
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