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24 апреля, 16:36

Двухэтажное здание загорелось в Москве, от него тянутся клубы чёрного дыма

В районе Метрогородок в Москве густой дым поднялся на высоту несколько сотен метров. По предварительной информации, горит двухэтажное кирпичное здание на Тагильской улице, сообщает SHOT. Постройка заброшена, пострадавших нет.

В Москве горит двухэтажное здание в районе Метрогородок. Видео © SHOT

Огонь перекинулся на мусор вокруг здания и охватил уже 300 квадратных метров. На месте работают пожарные.

Клубы чёрного дыма заслонили небо над Воронежем из-за пожара на заводе
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Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Орехово-Зуеве пожарные боролись с возгоранием, которое охватило 1,2 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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