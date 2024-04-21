В Подмосковье огнеборцы тушат пожар в здании на площади 1,2 тыс. квадратов

Сотрудники МЧС тушат пожар в Московской области. Как передаёт ведомство в своём телеграм-канале, возгорание было зафиксировано в производственном здании, находящемся в Орехово-Зуево.

В сообщении говорится, что площадь пожара, предварительно, составила 1,2 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.