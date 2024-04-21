В Подмосковье огнеборцы тушат пожар в здании на площади 1,2 тыс. квадратов
МЧС: В Орехово-Зуево на площади 1,2 тыс. кв. метров горит производственное здание
Сотрудники МЧС тушат пожар в Московской области. Как передаёт ведомство в своём телеграм-канале, возгорание было зафиксировано в производственном здании, находящемся в Орехово-Зуево.
В сообщении говорится, что площадь пожара, предварительно, составила 1,2 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Ранее Life.ru писал, что кровля магазина и торговые павильоны загорелись на рынке в Астрахани. На тот момент сообщалось, что мощный пожар удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
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