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21 апреля, 20:58

В Подмосковье огнеборцы тушат пожар в здании на площади 1,2 тыс. квадратов

МЧС: В Орехово-Зуево на площади 1,2 тыс. кв. метров горит производственное здание

Сотрудники МЧС тушат пожар в Московской области. Как передаёт ведомство в своём телеграм-канале, возгорание было зафиксировано в производственном здании, находящемся в Орехово-Зуево.

В сообщении говорится, что площадь пожара, предварительно, составила 1,2 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

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Ранее Life.ru писал, что кровля магазина и торговые павильоны загорелись на рынке в Астрахани. На тот момент сообщалось, что мощный пожар удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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