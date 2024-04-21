Пожар на рынке в Астрахани произошёл на площади 1,2 тысячи квадратных метров
Кровля магазина и торговые павильоны загорелись на рынке в Астрахани. Как сообщает пресс-служба МЧС России, мощный пожар уже удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
Кадры тушения пожара в Астрахани. Видео © Telegram / МЧС России
"К тушению привлечены 90 специалистов и 21 единица техники. На месте пожара проводится наращивание сил и средств", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет. Сохраняется угроза перехода огня на соседние здания из-за плотной застройки в районе пожара.
А ранее Life.ru писал, что в Москве ребёнок устроил пожар у соседей снизу, кидая из окна подожжённую бумагу. Пламя успело распространиться на десять квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
Кадр из видео Telegram / МЧС России