Пожар на рынке в Астрахани произошёл на площади 1,2 тысячи квадратных метров

Кровля магазина и торговые павильоны загорелись на рынке в Астрахани. Как сообщает пресс-служба МЧС России, мощный пожар уже удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Кадры тушения пожара в Астрахани. Видео © Telegram / МЧС России

"К тушению привлечены 90 специалистов и 21 единица техники. На месте пожара проводится наращивание сил и средств", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. Сохраняется угроза перехода огня на соседние здания из-за плотной застройки в районе пожара.