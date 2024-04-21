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21 апреля, 17:57

Пожар на рынке в Астрахани произошёл на площади 1,2 тысячи квадратных метров

Кровля магазина и торговые павильоны загорелись на рынке в Астрахани. Как сообщает пресс-служба МЧС России, мощный пожар уже удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Кадры тушения пожара в Астрахани. Видео © Telegram / МЧС России

"К тушению привлечены 90 специалистов и 21 единица техники. На месте пожара проводится наращивание сил и средств", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. Сохраняется угроза перехода огня на соседние здания из-за плотной застройки в районе пожара.

А ранее Life.ru писал, что в Москве ребёнок устроил пожар у соседей снизу, кидая из окна подожжённую бумагу. Пламя успело распространиться на десять квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

В Новосибирске на 900 квадратах горит кровля многоэтажки
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Обложка ©

Кадр из видео Telegram / МЧС России

Наталья Исакова
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