Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерове превысило 140
Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 140 человек. Обложка © ГУ МВД России по Кемеровской области
Число пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Кемерове превысило 140, известно об одном погибшем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По последним данным, более 100 человек, в том числе дети, получают помощь амбулаторно, ещё около 20 пострадавших находятся в больницах.
Напомним, что два трамвая столкнулись в Кемерове утром 6 июня. Предварительно, у одного из них отказали тормоза, камера сняла, как транспортное средство на полной скорости пронеслось по улицам города, выбросив из салона несколько пассажиров. Известно, что один человек погиб, более 100 пострадали. Life.ru выяснил, кто управлял сломавшимся трамваем. О страшной аварии доложили президенту России Владимиру Путину.