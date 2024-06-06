Путину доложили о страшной аварии с трамваями в Кузбассе

Президенту России Владимиру Путину доложили о столкновении двух трамваев, которое произошло в Кемерове. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кемерове столкнулись два трамвая, пострадало более 100 человек. Видео © VK / ЧП Кузбасс

"Разумеется, [в рамках] всего потока информации президенту докладывается. Что касается особых поручений: в них нет необходимости, региональная власть принимает все меры, все службы знают свою работу в таких ситуациях и все работают", — указал Песков в беседе с журналистами.

Он добавил, что Кремль желает скорейшего выздоровления пострадавшим в столкновении трамваев. Это, безусловно, страшная авария, подчеркнул пресс-секретарь президента.