Путину доложили о страшной аварии с трамваями в Кузбассе
Песков заявил, что Путину доложили об аварии с трамваями в Кемерове
Два трамвая столкнулись в Кемерове. Обложка © ГУ МВД России по Кемеровской области
Президенту России Владимиру Путину доложили о столкновении двух трамваев, которое произошло в Кемерове. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кемерове столкнулись два трамвая, пострадало более 100 человек. Видео © VK / ЧП Кузбасс
"Разумеется, [в рамках] всего потока информации президенту докладывается. Что касается особых поручений: в них нет необходимости, региональная власть принимает все меры, все службы знают свою работу в таких ситуациях и все работают", — указал Песков в беседе с журналистами.
Он добавил, что Кремль желает скорейшего выздоровления пострадавшим в столкновении трамваев. Это, безусловно, страшная авария, подчеркнул пресс-секретарь президента.
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что в ДТП с трамваями пострадали 109 человек, в больницу попали 19, четверо из них — в тяжёлом состоянии. По его словам, нескольким пациентам провели хирургические операции, а 60 человек, в том числе семеро детей, получили медпомощь амбулаторно.
Напомним, утром 6 июня в Кемерове столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза, камера видеонаблюдения сняла, как транспортное средство на полной скорости пронеслось по улицам города, выбросив из салона несколько человек. По последним данным, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело. Life.ru узнал, кто управлял сломавшимся трамваем. Замглавы Минтранса России Валентин Иванов подчеркнул, что причины ЧП выяснят следственные органы.