Молодая девушка-водитель попавшего в ДТП в Кемерове трамвая находится в реанимации

За рулём кемеровского трамвая, столкнувшегося с попутно идущими вагонами с пассажирами, сидела 23-летняя девушка. По данным SHOT, Александра М. работает водителем около восьми месяцев. Сегодня, 6 июня, в 05:58 она вышла на линию. Первый круг прошёл без проблем, однако на втором общественный транспорт сильно разогнался и уже не смог затормозить.