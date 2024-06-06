ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 06:03

Молодая девушка-водитель попавшего в ДТП в Кемерове трамвая находится в реанимации

За рулём столкнувшегося в Кемерове трамвая находилась 23-летняя девушка

За рулём кемеровского трамвая, столкнувшегося с попутно идущими вагонами с пассажирами, сидела 23-летняя девушка. По данным SHOT, Александра М. работает водителем около восьми месяцев. Сегодня, 6 июня, в 05:58 она вышла на линию. Первый круг прошёл без проблем, однако на втором общественный транспорт сильно разогнался и уже не смог затормозить.

Александра М., сидевшая за рулём столкнувшегося в Кемерове трамвая. Фото © SHOT

Александра М., сидевшая за рулём столкнувшегося в Кемерове трамвая. Фото © SHOT

Сейчас Александра находится в тяжёлом состоянии в реанимации. У девушки диагностировали переломы ноги, правой руки и закрытую черепно-мозговую травму. Известно, что три года назад она закончила местный горнотехнический техникум. Сам трамвай был полностью исправен.

Место столкновения двух трамваев в Кемерове. Видео © SHOT

Более 30 человек чуть не сгорели заживо в полыхающем трамвае в Екатеринбурге
Более 30 человек чуть не сгорели заживо в полыхающем трамвае в Екатеринбурге

Напомним, утром 6 июня в Кемерове столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза, перед ДТП он пронёсся по улице на огромной скорости, случайно выбросив несколько пассажиров на повороте. Пострадало около 70 человек, несколько из них находятся в тяжёлом состоянии. Позднее стало известно об одном погибшем. Возбуждено уголовное дело, его ход контролирует прокуратура.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров