Молодая девушка-водитель попавшего в ДТП в Кемерове трамвая находится в реанимации
За рулём столкнувшегося в Кемерове трамвая находилась 23-летняя девушка
За рулём кемеровского трамвая, столкнувшегося с попутно идущими вагонами с пассажирами, сидела 23-летняя девушка. По данным SHOT, Александра М. работает водителем около восьми месяцев. Сегодня, 6 июня, в 05:58 она вышла на линию. Первый круг прошёл без проблем, однако на втором общественный транспорт сильно разогнался и уже не смог затормозить.
Александра М., сидевшая за рулём столкнувшегося в Кемерове трамвая. Фото © SHOT
Сейчас Александра находится в тяжёлом состоянии в реанимации. У девушки диагностировали переломы ноги, правой руки и закрытую черепно-мозговую травму. Известно, что три года назад она закончила местный горнотехнический техникум. Сам трамвай был полностью исправен.
Место столкновения двух трамваев в Кемерове. Видео © SHOT
Напомним, утром 6 июня в Кемерове столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза, перед ДТП он пронёсся по улице на огромной скорости, случайно выбросив несколько пассажиров на повороте. Пострадало около 70 человек, несколько из них находятся в тяжёлом состоянии. Позднее стало известно об одном погибшем. Возбуждено уголовное дело, его ход контролирует прокуратура.